7 giugno 2018

Global Ports Holding investirà nella piattaforma online di prenotazione di crociere Dreamlines

Accordo tra le società turca e tedesca

La Global Ports Holding (GPH) del gruppo turco Global Yatırım Holding, specializzata nella gestione di terminal crociere, ha stretto un accordo con l'agenzia di viaggio online tedesca Dreamlines che prevede anche un investimento della GPH nella Dreamlines. Nell'arco di un anno, infatti, la società terminalista turca comprerà obbligazioni convertibili della Dreamlines fino ad un valore di 13 milioni di euro. GPH ha precisato che se verranno esercitate le opzioni per convertire le obbligazioni in azioni deterrà il 5% circa del capitale azionario della Dreamlines.

Dreamlines, che ha 600 dipendenti ed è leader del mercato in Germania e Australia, offre itinerari crocieristici a turisti di 12 nazioni (Australia, Austria, Brasile, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Russia, Singapore, Svizzera e USA). La società, anche grazie alle risorse che otterrà con la transazione con GPH, ha in programma di comprare la Cruise 1st, agenzia di viaggi online britannica, acquisizione che - ha sottolineato GPH - consentirà a Dreamlines di diventare la seconda piattaforma online mondiale per la prenotazione di crociere.







