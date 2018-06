11 giugno 2018

Incontro del Propeller Club di Trieste su crociere, megayacht e turismo

Si terrà giovedì prossimo

Giovedì prossimo alle ore 18.30, all'Hotel Greif Maria Theresia di Trieste, si terrà un incontro dal titolo “Porto vecchio di Trieste, nuove prospettive tra crociere, megayacht e turismo”, organizzato dal The International Propeller Club Port of Trieste, che vedrà come relatori Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, Mario Sommariva, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Serena Cividin, imprenditrice turistica, Paolo Spada, responsabile operativo Samer & Co. Shipping, e Stefano Nursi, presidente provinciale FIAIP.

In vista dell'incontro il Propeller Club di Trieste ha evidenziato che il recente interesse di una società americana attiva nel settore della gestione di marina turistici dedicati ai megayacht e l'ipotesi di un insediamento di un nuovo terminal crociere nel porto di Trieste fanno avvicinare sempre di più il momento delle scelte per gli indirizzi da fornire al mercato e permettere così che gli investitori privati possano fare la loro parte. Nel corso del meeting ci si interrogherà sulle criticità e sulle occasioni di crescita determinate da questi progetti, sulle possibili ricadute sul turismo cittadino e sull'economia del mare, su quali i passaggi sono ancora necessari per accogliere investimenti nel settore dei megayacht e su cosa significherebbe per Trieste avere un nuovo terminal crociere.







