11 giugno 2018

La compagnia di navigazione norvegese Hurtigruten compra il cantiere navale Kleven Verft

Lo stabilimento Myklebust Verft rimarrà di proprietà del gruppo Kleven

La compagnia di navigazione norvegese Hurtigruten, che lo scorso hanno ha acquisito una partecipazione nella società navalmeccanica Kleven ( del 12 settembre 2017), ha comprato, attraverso la KVE Holding AS, il 100% del capitale azionario della Kleven Verft, la società del gruppo Kleven che gestisce l'omonimo cantiere navale norvegese che ha sede a Ulsteinvik. L'acquisizione include la Kleven Maritime Contracting AS e la Kleven Maritime Technology AS, mentre le altre società del gruppo Kleven, tra cui il cantiere navale Myklebust Verft, non fanno parte della transazione con Hurtigruten.

«Questa - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo norvegese Kleven, Karsten Sævik - rappresenta un'ottima soluzione che ci dà la forza di concentrarci sulla costruzione di alcune delle navi più avanzate al mondo e di preparare Kleven per il futuro. Ciò garantisce i posti di lavoro di quella che è un'azienda fondamentale per Ulsteinvik ed è parte molto importante del cluster marittimo di Sunnmøre».

Ricordando che il gruppo navalmeccanico è stato oggetto di un'importante ristrutturazione nel settembre 2017, che ha comportato appunto l'ingresso come socio della Hurtigruten, il gruppo Kleven ha specificato che l'aumento dei costi correlati a diversi progetti in atto nei cantieri ha reso necessario il reperimento di ulteriore liquidità e che la nuova soluzione annunciata oggi assicura ulteriori risorse che possono raggiungere 600 milioni di corone norvegesi (63 milioni di euro) attraverso il contributo dei soci, dei clienti e degli istituti bancari.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail