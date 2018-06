12 giugno 2018

Il gruppo Grendi ha celebrato i 190 anni di storia dell'azienda

Fondata nel 1828 a Genova, oggi ha 100 dipendenti e un fatturato consolidato di 40 milioni di euro

Ieri a Marina di Carrara il gruppo Grendi, a bordo della sua nave con-ro Rosa dei Venti, ha celebrato i 190 anni di storia dell'azienda che è stata fondata nel 1828 a Genova e, nata come casa di spedizioni e quindi diventata anche agenzia marittima, ha allargato progressivamente il proprio campo d'attività ai settori del trasporto, dell'armamento e del terminalismo portuale.

Oggi il gruppo, che conta circa 100 dipendenti, ha un fatturato consolidato di 40 milioni di euro. «Siamo - ha commentato Costanza Musso, amministratore delegato dell'azienda, in occasione della celebrazione della ricorrenza - orgogliosi di questo traguardo che premia la capacità dell'impresa di famiglia di far fronte alle sfide grazie all'innovazione, alla capacità di raccogliere le opportunità di nuovi mercati e le potenzialità della logistica integrata. Con in più un tocco verde: l'impegno a coniugare impresa e sostenibilità, testimoniato sia dalla scelta di “più mare e meno km” per risparmiare le emissioni di CO2 che dal sostegno a progetti rivolti ai giovani quali l'Alternanza scuola lavoro con il Nautico Fiorillo e il progetto PORTOLAB dedicato agli alunni della scuola primaria».







