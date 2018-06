12 giugno 2018

Il gruppo armatoriale greco Attica ha ottenuto la quasi totalità del capitale della Hellenic Seaways Maritime

Acquisita la quota del gruppo Grimaldi, al quale sono stati ceduti due traghetti

Il gruppo armatoriale greco Attica, che opera servizi traghetto attraverso i marchi Superfast Ferries e Blue Star Ferries, ha annunciato oggi di aver acquisito un ulteriore 48,53% del capitale azionario della compagnia di navigazione greca Hellenic Seaways Maritime (HSW), quota che è stata comprata nell'ambito dell'accordo con la compagnia Minoan Lines del gruppo napoletano Grimaldi che prevedeva il passaggio di mano di circa 37,7 milioni di azioni di HSW per un corrispettivo pari a 78,5 milioni di dollari ( del 27 ottobre 2017).

Nei giorni scorsi Attica aveva portato a termine l'acquisizione di azioni utili ad avere il controllo della HSW avendo raggiunto una quota del capitale sociale complessivo pari al 50,30% ( del 28 maggio 2018). Con la transazione annunciata oggi, pertanto, Attica detiene ora il 98,83% del capitale della Hellenic Seaways Maritime.

In concomitanza con l'acquisizione della ulteriore quota, inoltre, Attica ha ceduto per 74,5 milioni di euro e consegnato il traghetto Superfast XII al gruppo armatoriale napoletano Grimaldi e ha ceduto per 25 milioni di euro e consegnato alla sua filiale Minoan Lines il traghetto Highspeed 7. La nave Superfast XII, in precedenza di proprietà della Attica Ferries Maritime Co., società integralmente controllata dal gruppo Attica e sinora impiegata nella flotta della compagnia Superfast Ferries, è stato costruito nel 2002 ed ha una capacità di 1.821 passeggeri e di 1.915 metri lineari di carichi rotabili. La nave Highspeed 7, in precedenza di proprietà della HSW e parte della flotta della compagnia, è stato costruito nel 2005 e può trasportare 1.160 passeggeri e 105 autoveicoli.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail