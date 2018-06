12 giugno 2018

Oggi la fusione tra le società armatoriali Euronav e Gener8

La flotta sarà costituita da 74 petroliere e due unità FSO

Con l'approvazione di ieri dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti della Gener8 Maritime sono state portate a termine le procedure per la fusione della compagnia statunitense con quella belga Euronav ( del 21 dicembre 2017). Secondo le previsioni, pertanto, la transazione sarà portata a termine oggi e trasformerà la Gener8 in una società di intera proprietà della Euronav.

Con la fusione Euronav avrà una flotta costituita da 74 petroliere, di cui 43 VLCC, 27 Suezmax, due ULCC e due LR1 per una capacità complessiva di 19,4 milioni di tonnellate di portata lorda, e da due unità FSO.







