12 giugno 2018

In autunno l'Escola Europea organizzerà due corsi di formazione in intermodalità marittima per professionisti europei

Le lezioni teoriche di MOST Italy si terranno a Civitavecchia

Dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi l'Escola Europea - Intermodal Transport terrà una nuova edizione del corso di formazione sulle Autostrade del Mare (Motorways of the Sea Training-MOST). L'obiettivo del corso MOST Italy sarà quello di offrire una formazione completa in logistica marittima intermodale, servizi di trasporto marittimo di corta distanza e le autostrade del mare a professionisti e studenti di logistica, trasporto e business internazionale. I partecipanti si daranno appuntamento a Civitavecchia per incominciare con lezioni teoriche sul trasporto intermodale e la logistica, per poi imbarcarsi sul traghetto ro-pax Cruise Barcellona della Grimaldi Lines e proseguire la formazione sulla rotta di trasporto marittimo a corto raggio tra Civitavecchia e Barcellona.

Il porto di Barcellona, Porti di Roma (ora AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale) e Grimaldi Lines collaborano, come di consueto, all'organizzazione del corso. Il corpo docente sarà formato da professionisti del settore europeo dei trasporti e da esperti accademici:Eduard Rodés, Escola Europea; Ana Arévalo, Port de Barcelona; Francesco Benevolo, RAM - Rete Autostrade Mediterranee Spa; Andrea Campagna, Università “La Sapienza”; Nicolò Berghinz, ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile); Marcello Donnarumma, Grimaldi Lines; Alessandro Feniello, GNV Spa.

Sempre in autunno (20-23 ottobre) l'Escola realizzerà il corso gemello MOST Iberia, destinato a professionisti spagnoli e portoghesi.



