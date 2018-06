12 giugno 2018

Il cantiere croato Brodosplit ottiene un secondo ordine per la costruzione di una nave da crociera per spedizioni polari

È stata ordinata dalla Quark Expeditions. Varata la prima unità che è destinata alla Oceanwide Expeditions

Quark Expeditions, compagnia crocieristica e tour operator specializzato nei viaggi nelle regioni polari che fa parte del gruppo Travelopia che a sua volta è di proprietà della società di private equity KKR, ha ordinato al cantiere navale croato Brodosplit la costruzione di una nave da crociera per spedizioni polari, sia nella regione artica che in quella antartica.

La nave avrà 103 cabine in grado di ospitare 200 passeggeri e avrà un equipaggio di 116 persone. L'unità sarà lunga 128 metri e larga 21,5, sarà dotata di quattro motori principali diesel-elettrici da 4.400 kW complessivi e avrà una velocità massima di 16 nodi. La nave sarà completata in tempo per navigare nel corso della stagione antartica 2020-2021.

Intanto sabato scorso nel cantiere croato è stata varata la nave da crociera per spedizioni polari destinata all'olandese Oceanwide Expeditions. La nuova unità, come quella che sarà realizzata per Quark Expeditions, è stata realizzata in classe Polar Class 6 ( del 10 novembre 2016).





