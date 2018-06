13 giugno 2018

Il nuovo governo italiano ha nominato 45 sottosegretari

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli incarichi sono stati affidati a Michele Dell'Orco, Edoardo Rixi e Armando Siri

Ieri il governo italiano, riunitosi alle ore 20.40 a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Giuseppe Conte, ha nominato 45 sottosegretari di Stato. Al dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli incarichi sono stati affidati a Michele Dell'Orco, Edoardo Rixi e Armando Siri.

Dell'Orco, eletto deputato nel 2013, fa parte del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ha svolto tra l'altro il ruolo di capogruppo del M5S nella Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera. Rixi, che è stato eletto quest'anno per la seconda volta deputato nelle liste della Lega Nord, è stato in precedenza assessore regionali ligure allo Sviluppo economico e Imprenditoria (Sviluppo economico, industria, commercio, artigianato, ricerca e innovazione tecnologica, energia, porti e logistica). Alle elezioni politiche di quest'anno Siri si è candidato con la Lega Salvini Premier ed è stato eletto senatore.







