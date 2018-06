13 giugno 2018

Il canale di Suez a maggio 2018 ha registrato il nuovo record mensile assoluto di merci imbarcate sulle navi in transito

Il risultato è stato ottenuto grazie al nuovo picco storico delle merci trasportate dalle navi dirette a sud

A maggio 2018 il volume complessivo delle merci imbarcate sulle navi transitate nel canale di Suez ha raggiunto un nuovo record storico mensile essendo stato pari ad oltre 86,3 milioni di tonnellate, totale superiore al precedente record stabilito ad aprile 2018 con meno di 80,9 milioni di tonnellate e superiore del +13,3% rispetto a 76,2 milioni di tonnellate imbarcate sulle navi transitate nel canale egiziano nel mese di maggio del 2017.

Il nuovo picco storico mensile è stato registrato grazie al nuovo picco massimo assoluto di merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato il canale dirette a sud che sono ammontate a più di 46,6 milioni di tonnellate, con un incremento del +16,3% rispetto a maggio 2017 (il precedente record era stato segnato ad aprile 2018 con 44,1 milioni di tonnellate). Il totale dei carichi imbarcati sulle navi dirette a nord è stato pari invece a 39,7 milioni di tonnellate, con una crescita del 10,0% sul maggio 2017 (il record delle merci imbarcate sulle navi dirette nel Mediterraneo è stato stabilito nell'agosto 2008 con quasi 40,2 milioni di tonnellate).

Il nuovo record mensile è stato ottenuto grazie principalmente al nuovo record, in questo caso relativo al solo mese di maggio, dei carichi complessivi di rinfuse liquide transitate nei due sensi nel canale che si sono attestati a 19,8 milioni di tonnellate, con un rialzo del +16,8% sul maggio 2017 quando era stato segnato il precedente record per il mese di maggio (il record assoluto è del dicembre 2017 con 21,4 milioni di tonnellate). Il nuovo record delle rinfuse liquide è stato a sua volta ottenuto principalmente grazie al nuovo record mensile assoluto dei carichi di petrolio greggio, che sono ammontati ad oltre 10,4 milioni di tonnellate (+18,7% sul maggio 2017), picco raggiunto grazie al nuovo record mensile assoluto di petrolio greggio imbarcato sulle navi transitate da nord a sud che è stato pari a 4,5 milioni di tonnellate (+76,8%), mentre il petrolio greggio sulle navi transitate nella direzione opposta è stato pari a 5,9 milioni di tonnellate (-5,0%).

Inoltre il nuovo record di maggio 2018 è stato conseguito, tra gli altri picchi massimi di volumi di merci transitati, principalmente grazie al nuovo record mensile assoluto di merci containerizzate che sono state pari a 42,6 milioni di tonnellate (+6,2%), di cui 21,8 milioni di tonnellate di carichi in container imbarcati sulle navi dirette a sud (+10,8% sul maggio 2017; il record assoluto è stato segnato a dicembre 2017 con 22,2 milioni di tonnellate) e quasi 20,9 milioni di tonnellate di carichi in container imbarcati sulle navi dirette a nord (+1,7% sul maggio 2017 e terzo miglior risultato di sempre superato solo dai volumi containerizzati trasportati ad agosto 2017 - 20,9 milioni di tonnellate – e a gennaio 2018 - 21,2 milioni di tonnellate -).

Lo scorso mese le navi transitate globalmente nel canale di Suez sono state 1.605 (+8,2% sul maggio 2017), di cui 383 petroliere (+10,7%) e 1.222 navi di altro tipo (+7,4%) tra cui 498 portacontainer (+4,4%).

Nei primi cinque mesi del 2018 il canale è stato attraversato complessivamente da 7.262 navi, con una crescita del +2,1% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 1.816 petroliere (-1,2%) e 5.446 navi di altra tipologia (+3,3%) tra cui 2.358 portacontenitori (+6,2%).

Nel periodo gennaio-maggio di quest'anno i carichi totali imbarcati sulle navi transitate nel canale sono ammontati a 390,9 milioni di tonnellate (+6,4%), di cui 204,4 milioni di tonnellate sulle navi dirette a sud (+5,3%) e 186,5 milioni di tonnellate su quelle dirette a nord (+7,7%). Complessivamente i carichi di rinfuse liquide imbarcati sulle navi transitate in entrambe le direzioni sono stati pari a 90,6 milioni di tonnellate (+2,5%), tra cui 44,2 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+0,8%), 11,5 milioni di tonnellate di benzine (+20,2%), 11,4 milioni di tonnellate di gasoli (+44,1%) e 11,3 milioni di tonnellate di altri carburanti (-24,1%). Le altre tipologie di merci sono ammontate a 300,3 milioni di tonnellate (+7,7%), tra cui 201,3 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+5,2%).









