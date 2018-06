13 giugno 2018

I porti di Salerno e Napoli aprono i battenti a studenti e cittadini

Visite in programma sabato e domenica prossimi

I porti di Salerno e Napoli hanno programmato due giornate di visite degli scali dedicate a studenti e cittadini, con la prima in programma sabato prossimo a Salerno e riservata ad alcune scuole della città, mentre la seconda a Napoli durerà l'intera giornata di domenica prossima e coinvolgerà la cittadinanza.

La visita a Salerno, che sarà effettuata da circa 120 persone tra studenti ed accompagnatori, sarà illustrata dal segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Francesco Messineo. Le scuole coinvolte sono: ISIS di Istruzione Superiore Giovanni XXIII (nautico), Istituto di Istruzione Superiore Genovesi - Da Vinci (tecnico scientifico) e Liceo Artistico Sabatini - Menna.

Domenica 17 giugno, invece, a partire dalle ore 9.00 si terrà per il secondo anno consecutivo nello scalo partenopeo la manifestazione “Porto Aperto”. Il presidente dell'AdSP, Pietro Spirito, e il presidente del Propeller Club di Napoli, Umberto Masucci, si alterneranno per spiegare ai cittadini le attività dello scalo e le differenti destinazioni d'uso delle banchine. Accanto alle visite via mare vi saranno tour allo scoperta dei principali edifici storici del porto di Napoli. Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle ore 15.30, per i cittadini che hanno effettuato la prenotazione vi sarà l'opportunità di fare una passeggiata sull'antico Molo San Vincenzo, guidati dall'Associazione Friend's of Molo San Vincenzo. La giornata si chiuderà al Molo Angioino, nella piazza collocata in fondo alla stazione crociere, dove dalle 19.30 si alterneranno, sul palco allestito a Piazzale Razzi, diversi gruppi musicali e dove vi sarà la proiezione del film “la Gatta Cenerentola”. La serata terminerà a mezzanotte con i fuochi a mare.



