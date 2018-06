14 giugno 2018

Royal Caribbean Cruises acquisirà il 66,7% della compagnia crocieristica monegasca Silversea Cruises

Il gruppo americano investirà circa un miliardo di dollari

Il gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean Cruises (RCL) ha siglato un accordo per acquisire il controllo della compagnia crocieristica monegasca Silversea Cruises, che è di proprietà di Manfredi Lefebvre d'Ovidio ed ha una flotta costituita dalle quattro nave oceaniche Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit e Silver Muse a cui si affiancano le navi da crociera per spedizioni Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer e Silver Cloud e a cui si aggiungeranno nel 2021 e nel 2020 le nuove navi oceaniche Silver Moon e Silver Dawn che la compagnia ha ordinato recentemente al gruppo navalmeccanico Fincantieri.

L'intesa, che sarà portata a termine nei prossimi mesi, prevede che RCL acquisisca il 66,7% del capitale azionario di Silversea Cruises, acquisizione che avverrà sulla base di un enterprise value di circa due miliardi di dollari e che il gruppo americano effettuerà tramite indebitamento per reperire il miliardo di dollari circa che è il prezzo stabilito per il passaggio di mano della quota. Inoltre l'accordo prevede che Lefebvre acquisisca circa 472mila azioni della Royal Caribbean Cruises Ltd. il cui prezzo sarà definito sulla base di parametri di performance relativi al biennio 2019-2020.

«Silversea - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean Cruises, Richard Fain - è un gioiello ed un leader riconosciuto nel settore delle crociere di lusso e di spedizione, due importanti mercati che sono pronti per crescere. L'unione delle nostre due compagnie rappresenta una straordinaria opportunità per espandere le possibilità di vacanza per gli ospiti e per generare ricavi in aree di crescita strategiche. Siamo orgogliosi - ha aggiunto Fain - di dare il benvenuto a bordo a Manfredi Lefebvre, un leader visionario i cui elevati standard e la cui storia di innovazione rispettiamo assolutamente. Manfredi continuerà ad essere il presidente esecutivo di Silversea e continuerà a portare avanti la sua strategia a lungo termine».

«Questa partnership - ha dichiarato Manfredi Lefebvre d'Ovidio - rafforzerà la crescita di questo eccezionale brand fondato da mio padre (Antonio Lefebvre, ndr). Io e Richard abbiamo sempre avuto uno spirito affine e condividiamo la visione di offrire eccellenza ed esclusività ai nostri ospiti. Questa nuova partnership offre a Silversea l'opportunità di accelerare la crescita del marchio di navi da crociera di lusso e di spedizione di maggior successo al mondo».

Lefebvre e Fain hanno confermato che Roberto Martinoli manterrà la carica di amministratore delegato della Silversea Cruises lavorando con l'attuale management della compagnia.





