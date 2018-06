14 giugno 2018

MSC Crociere ordina a STX France la costruzione di una quinta nave da crociera di classe “Meraviglia”

Verrà presa in consegna nel 2023. L'investimento ammonterà a 900 milioni di euro

MSC Crociere ha ordinato al cantiere navale francese STX France la costruzione di una quinta nave da crociera della classe “Meraviglia” che sarà presa in consegna nel 2023. L'investimento ammonterà a 900 milioni di euro. Le unità di classe “Meraviglia”, della stazza lorda di 168mila tonnellate, sono lunghe 300 metri, larghe 43 ed hanno una capacità di 5.700 passeggeri.

La nuova nave ordinata al cantiere di Saint Nazaire sarà equipaggiata con motori di nuova generazione, a doppia alimentazione, progettati per funzionare a gas naturale liquefatto (LNG). Inoltre l'unità verrà dotata delle più recenti e innovative tecnologie ambientali, in particolare di un avanzato sistema di trattamento delle acque reflue conforme agli standard normativi più severi del mondo, incluse le disposizioni contenute nella risoluzione MEPC.227 per il Mar Baltico.

MSC Crociere ha specificato che quella annunciata oggi rappresenta una nave aggiuntiva rispetto al piano industriale in essere, che prevede la costruzione di 12 imbarcazioni entro il 2026 di cui tre già consegnate nel corso degli ultimi 12 mesi, con un investimento complessivo pari a 10,5 miliardi di euro che porterà la flotta a 24 unità entro il 2026. Con la quinta nave della classe “Meraviglia” gli investimenti del piano industriale aumenteranno a 11,5 miliardi e la flotta salirà a 25 navi.

La compagnia crocieristica ha in costruzione tre navi a Saint-Nazaire, dove nella giornata di oggi vengono celebrati il taglio della prima lamiera della quarta nave della classe “Meraviglia”, che si chiamerà MSC Virtuosa, la “cerimonia della moneta” di MSC Grandiosa e il float-out di MSC Bellissima.

«Con l'annuncio di un'altra nuova nave, la tredicesima del nostro piano di investimenti decennale - ha sottolineato Pierfrancesco Vago, executive chariman di MSC Crociere - vogliamo sottolineare il nostro impegno per una crescita sostenibile di MSC Crociere. E lo dico mentre ci sono tre navi di nuova generazione in costruzione simultanea nel cantiere. Con la quinta nave della classe “Meraviglia”, MSC Crociere porterà sul mercato una nuova generazione di tecnologie ambientali all'avanguardia e una nuova generazione di motori alimentati a LNG. Questo ci aiuterà a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale e a proseguire il percorso di costante miglioramento. La nuova nave si aggiunge ad altre quattro navi classe “World Class”, anch'esse alimentate a LNG, a sottolineare il nostro impegno per la tutela dell'ambiente grazie all'utilizzo di tecnologie e soluzioni di ultima generazione sull'intera flotta MSC Crociere».





