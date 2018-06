15 giugno 2018

Studio di fattibilità di Mercitalia Intermodal per un nuovo collegamento intermodale diretto Verona-Bari

Verrebbe inaugurato nella seconda metà di settembre

L'operatore di trasporto combinato Mercitalia Intermodal del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato uno studio di fattibilità per un nuovo collegamento intermodale diretto tra Verona e Bari Scalo Ferruccio, con lo scopo anche di valutare l'interesse del mercato, in termini commerciali ed operativi, grazie ad un apposito questionario rivolto agli operatori.

Il progetto prevede tre partenze a settimana per direzione, con resa giorno A - giorno B, a partire dalla seconda metà del prossimo settembre. Il treno avrebbe in dotazione carri idonei al trasporto di semirimorchi con profilo fino a P/400.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec