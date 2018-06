15 giugno 2018

Maersk Container Industry annuncia la chiusura della fabbrica di container reefer a San Antonio, in Cile

Senza lavoro gli oltre 1.200 dipendenti dello stabilimento

Il produttore di container Maersk Container Industry (MCI) del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha annunciato a sorpresa la decisione di cessare l'attività nel proprio stabilimento a San Antonio, in Cile, che era specializzato nella produzione di container frigo ( inforMARE dell'11 novembre 2011), e di consolidare tale produzione a Qingdao, in Cina, presso la fabbrica Qingdao Maersk Container Industry Co. che è attiva dal 1998 ed è stato il primo stabilimento dell'azienda danese a costruire contenitori frigoriferi. La chiusura della fabbrica, che aveva aperto i battenti nel 2015, significa la perdita del lavoro per gli oltre 1.200 dipendenti dello stabilimento cileno.

«Dopo un'attenta valutazione - ha spiegato l'amministratore delegato della società, Sean Fitzgerald - riteniamo che l'integrazione dell'attività di produzione di contenitori in un singolo stabilimento accrescerà l'utilizzo della capacità e semplificherà la struttura dei costi, consentendoci di fornire servizi migliori ai nostri clienti e di concentrarci sull'innovazione tecnologica per soddisfare la crescente domanda dei clienti di tecnologie per i container reefer».

Ricordando che «dal 2015 lo stabilimento della Maersk a San Antonio, in Cile, ha fornito container Star Cool Integrated ai clienti di tutto il mondo attraverso il suo hub per le esportazioni sulla costa occidentale dell'America Latina», l'azienda danese ha specificato inoltre che «negli ultimi anni la situazione del mercato dei container reefer ha subito un'importante trasformazione che ha comportato una grave situazione di eccesso di capacità. Nel contempo Maersk Container Industry - ha sottolineato la società - ha dovuto affrontare anche la sfida dello sviluppo di una catena logistica per le materie prime e per i principali componente necessari a questa fabbrica. Di conseguenza l'attività di produzione di container refrigerati nello stabilimento cileno risulta essere non competitiva nel mercato globale».

«La dura realtà che dobbiamo affrontare - ha aggiunto Fitzgerald - è che se vogliamo rimanere competitivi dobbiamo costantemente adeguare le nostre attività. I fondamentali del mercato sono cambiati. Pertanto dobbiamo adattarci ai cambiamenti del mercato e crescere con il mercato. Sfortunatamente questa decisione interesserà i nostri 1.209 dipendenti qualificati che lavorano nello stabilimento di San Antonio. Forniremo loro l'aiuto e il supporto che meritano e - ha assicurato Fitzgerald - adempieremo rapidamente ai nostri obblighi».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail