15 giugno 2018

Tarlazzi confermato all'unanimità segretario generale nazionale di Uiltrasporti

È - ha sottolineato - un momento molto importante nel percorso di rinnovamento organizzativo e politico del nostro sindacato

Oggi, a conclusione del decimo congresso della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi è stato confermato all'unanimità segretario generale nazionale dell'organizzazione sindacale. «Oggi - ha commentato Tarlazzi - è un momento molto importante nel percorso di rinnovamento organizzativo e politico del nostro sindacato, che esce rafforzato da questo congresso e pronto ad affrontare i prossimi quattro anni, che saranno molto impegnativi non solo per le vertenze e i rinnovi contrattuali, ma anche per la difesa delle tutele dei lavoratori della categoria che rappresentiamo che include settori molto deboli, oggetto di privazione delle tutele e di reiterati tentativi di aumentare profitti e produttività a scapito dei lavoratori e del benessere lavorativo. Noi invece insieme alla Uil, siamo portatori di un'idea molto diversa, e per questa continueremo a batterci, affinché sia messa al centro la persona e il ruolo della lavoratrice e del lavoratore per lo sviluppo sociale ed economico del Paese».

«L'incertezza politica, l'assenza di servizi idonei alla qualità della vita di tutti, la precarizzazione del lavoro - ha proseguito Tarlazzi - sono le caratteristiche principali che osserviamo in questa fase storica della nostra società, responsabili principali del disagio delle persone, sempre più sole e in molti casi con poche speranze in un futuro migliore. Questo non è il nostro orizzonte. Continueremo la nostra azione sindacale volta al rispetto e alla valorizzazione del lavoro, alla eliminazione delle differenze di genere e di opportunità, alla crescita dell'occupazione stabile e di qualità, e non per ultimo, all'affermazione di un sistema di mobilità delle persone e delle merci funzionale e adeguato a garantire in tutto il Paese il diritto e la libertà di muoversi, efficace anche per lo sviluppo del sistema della produzione e della distribuzione».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail