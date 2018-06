19 giugno 2018

Il tedesco Achim Bahnen è il nuovo responsabile comunicazioni del gruppo Costa

È stato nominato vice president Head of Communication & Public Affairs

Il gruppo crocieristico italo-tedesco Costa, che opera con i marchi Costa Crociere e AIDA Cruises e fa parte del gruppo americano Carnival Corporation, ha nominato proprio responsabile delle comunicazioni il tedesco Achim Bahnen, che è entrato a far parte della società come vice president Head of Communication & Public Affairs. In questo ruolo supervisionerà tutte le attività di comunicazione corporate e di public affairs del gruppo Costa, coordinandosi con i tre marchi Costa Crociere, AIDA Cruises e Costa Asia.

Bahnen riporta direttamente all'amministratore delegato Michael Thamm. «Achim Bahnen - ha commentato Thamm - porta al nostro gruppo dirigente un'esperienza consolidata e di alto livello nella comunicazione. In questo nuovo ruolo rafforzerà la pianificazione strategica della comunicazione e le relazioni con gli stakeholder, al fine di supportare l'ulteriore espansione del nostro business. Mi congratulo con Achim per essere entrato a far parte di gruppo Costa e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui».

Bahnen ha iniziato la sua carriera come giornalista presso la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è stato capo divisione presso il Ministero Federale degli Interni della Germania e ha ricoperto posizioni dirigenziali in SAP e Merck KGaA. Più recentemente ha lavorato come consulente di comunicazione indipendente.



