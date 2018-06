19 giugno 2018

Iniziative per incrementare la sicurezza nel porto di Gioia Tauro

Domani saranno avviati i lavori di manutenzione del servizio di videosorveglianza

Domani nel porto di Gioia Tauro saranno avviati i lavori di manutenzione del servizio di videosorveglianza nelle aree portuali, provvedendo alla riparazione o alla sostituzioni di quelle parti dell'impianto che sono risultate guaste da uno specifico controllo operativo. L'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha specificato che, in attesa del completamento dei lavori, ha affidato ad un istituto di sicurezza privato il servizio di vigilanza mobile attiva (ronda) che sarà espletata, nella fascia oraria di tempo compresa tra il tramonto e l'alba (20.00-6.00), nelle aree comuni non in regime di concessione. L'obiettivo è quello di implementare l'attività già svolta, nelle ore diurne, dal personale della Gioia Tauro Port Security, società in house providing dell'ente.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec