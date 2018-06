19 giugno 2018

I porti italiani si sono presentati al mercato coreano

Missione di Assoporti all'interno della manifestazione “InvestInItaly”

Nei giorni scorsi i porti italiani si sono presentati al mercato coreano all'interno della manifestazione “InvestInItaly” promossa dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Ambasciata Italiana e dall'ufficio ITA a Seul. Nel corso del roadshow è stata dedicata una sessione alla portualità italiana e al suo potenziale di sviluppo.

Ad intervenire per conto dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), il commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Messina, Antonino De Simone, che ha illustrato tutte le opportunità presenti nei porti e retroporti. A seguire, Federica Montaresi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha descritto i progetti speciali all'interno di WiderMos che sono in fase di realizzazione.

Commentando l'esito della missione coreana, il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, ha reso noto che l'associazione sarà presente anche in altri eventi simili grazie anche alla collaborazione con gli uffici ITA di Roma.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail