20 giugno 2018

Nel 2017 il traffico intermodale movimentato dalla tedesca Kombiverkehr da e per l'Italia è calato del -4,9%

Il maggior volume di traffico, pari a 229mila spedizioni stradali (+1,5%), è stato movimentato attraverso il valico alpino del Brennero

Delle 958mila spedizioni stradali movimentate lo scorso anno per via ferroviaria dall'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr, pari ad un traffico containerizzato di 1,91 milioni di teu ( del 22 febbraio 2018), 395mila spedizioni (pari a 790mila teu) sono state movimentate nei trasporti con l'Europa meridionale da per l'Italia, con un calo del -4,9% sul 2016. Lo ha reso noto l'azienda tedesca in occasione dell'assemblea dei soci riunitasi ieri a Francoforte, specificando che il maggior volume di traffico, pari a 229mila spedizioni stradali (+1,5%), è stato movimentato attraverso il valico alpino del Brennero, seguito dal traffico attraverso i valichi svizzeri del Gottardo e del Lötschberg con 117mila spedizioni, con una flessione del -6,4% determinato principalmente dall'impatto sul traffico causato dal cedimento della linea ferroviaria a Rastatt, in Germania, e dal valico austriaco dei Tauri con 36mila spedizioni.

Nel 2017, invece, il traffico movimentato da Kombiverkehr tra la Germania e gli Stati del Nord Europa e del Baltico, attraverso i porti di Kiel, Lubecca e Rostock, è ammontato a 137mila spedizioni (275mila teu), con un incremento del +4,4% sull'anno precedente.

I trasporti tra la Germania e i Paesi dell'Europa occidentale e sud-occidentale (Belgio, Francia, Olanda e Spagna) è diminuito del -0,6% a 126mila spedizioni (253mila teu), con un aumento particolarmente significativo (+7,7%) delle spedizioni da e per la Spagna e il Portogallo che sono state pari a 53mila spedizioni (106mila teu).

I trasporti attraverso l'Europa orientale e sud-orientale è sceso del -15,3% a 92mila spedizioni (184mila teu) rispetto a 108mila spedizioni (217mila teu) nel 2016, con sensibili incrementi tuttavia dei traffici tra la Germania e la Turchia attraverso il porto di Trieste (+28,6% con un record di oltre 7mila spedizioni) e tra la Germania e la Slovenia (+12,1%).

Il traffico nazionale movimentato lo scorso anno dall'operatore tedesco è stato pari a 208mila spedizioni (415mila teu), con una crescita del +2,3% sul 2016.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail