20 giugno 2018

Somalia ed Etiopia collaboreranno alla costruzione di quattro porti

Sarà progettata anche una rete stradale di collegamento fra i due Paesi

Somalia ed Etiopia investiranno nel settore della logistica, e in particolare in quello portuale, e collaboreranno per realizzare scali portuali che possano sviluppare traffici sia attraverso l'Oceano Indiano che attraverso il Mar Rosso. È questo uno dei punti della cooperazione in campo economico concordati dalle due nazioni in occasione dell'incontro bilaterale avvenuto sabato a Mogadiscio tra il presidente della Repubblica Federale di Somalia, Mohammed Abdullahi Mohamed, e il primo ministro della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Abiy Ahmed Ali.

Le due parti hanno deciso che, nell'ambito delle iniziative per attrarre investimenti esteri nei due Paesi e in Africa, è necessario investire nella realizzazione di quattro porti marittimi principali tra le due nazioni e nella costruzione di una rete stradale primaria di collegamento tra Somalia ed Etiopia. È stato concordato di istituire un team tecnico congiunto incaricato di avviare subito l'attività di definizione del progetto.







