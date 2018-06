20 giugno 2018

A breve nel porto di Ancona verrà demolita la struttura “Incompiuta”

Dopo l'intervento sarà disponibile una superficie di circa 10mila metri quadrati

Nel porto di Ancona verrà demolita la cosiddetta “Incompiuta”, una struttura obsoleta interna alla zona doganale della darsena Marche che si trova nell'area del porto commerciale. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha infatti reso noto che entro questo mese sarà firmato il contratto che darà il via ai lavori, interventi nell'area erano stati interrotti negli anni '90 dall'ente che gestiva le banchine dello scalo a causa del cambiamento delle esigenze operative nella movimentazione delle merci.

L'AdSP ha specificato di aver avviato la gara per l'affidamento in appalto dei lavori di demolizione totale, smaltimento e nuova pavimentazione per lo stoccaggio delle merci, per un importo complessivo di 531.600 euro. I tempi di esecuzione previsti, dalla data di consegna dei lavori all'appaltatore, sono di quattro mesi. Dopo l'intervento sarà disponibile una superficie di circa 10mila metri quadrati.

«Siamo riusciti a sbloccare, grazie alla collaborazione con l'Agenzia del Demanio - ha spiegato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Rodolfo Giampieri - una delle tante situazioni molto complicate all'interno del porto, che interessa un'area bloccata da quasi trent'anni. Con questo provvedimento, rispondiamo all'esigenza espressa dagli operatori portuali, da noi condivisa totalmente, di poter avere a disposizione maggiori superfici per le loro attività, dimostrando che, quando i problemi si affrontano insieme, con il reciproco impegno, i risultati arrivano sempre».



