21 giugno 2018

Domani alla Spezia la presentazione di un libro che celebra i 40 anni d'attività di Sea Shepherd

Obiettivo dell'organizzazione è di proteggere e conservare la fauna ittica e gli ambienti marini

Domani alle ore 15.00 nella Base Navale di La Spezia, nell'ambito della manifestazione Seafuture, presso la ITS FASAN Room 2, e in occasione dei 40 anni di Sea Shepherd, la celebre organizzazione fondata nel 1977 dal capitano Paul Watson a Vancouver, in Canada, con la missione di proteggere e conservare la fauna ittica e gli ambienti marini, verrà presentata la pubblicazione ufficiale dell'organizzazione ambientalista, libro che Skira Editore ha dedicato ad una storia di eroismo, coraggio e generosità al servizio del mare.

Ufficialmente costituito come Sea Shepherd Conservation Society nel 1981, oggi il movimento ha sedi in oltre venti paesi, una flotta di dodici navi e migliaia di volontari appassionati che lavorano insieme in campagne di azione diretta in tutto il mondo. Grazie al contributo costante di generosi sostenitori, nel 2017 Sea Shepherd ha celebrato il suo quarto decennio di conservazione marina con un record di venticinque campagne in un anno. Dall'Oceano Antartico e dal Golfo di Guinea nell'Africa occidentale al Mar Baltico in Germania e al Golfo del Messico in California, l'equipaggio di Sea Shepherd ha lavorato in collaborazione con le autorità locali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, ha rimosso migliaia di reti da pesca e raccolto prove per condannare i bracconieri. Le campagne sulle coste hanno protetto i nidi delle tartarughe marine in via d'estinzione, rimosso tonnellate di pericolosi detriti dalle spiagge e dai corsi d'acqua e denunciato il trasporto illegale di pinne di squalo nel sud-est asiatico.

Attraverso i testi introduttivi di Paul Watson e Paul Hammarstedt e un corredo di immagini spettacolari, il volume ripercorre quattro decenni nel corso dei quali Sea Shepherd ha intrapreso oltre 200 viaggi attraverso gli oceani del mondo per difendere e salvare la vita degli animali marini.





