21 giugno 2018

Rinnovo della certificazione ambientale e della registrazione EMAS dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Oltre al porto di Livorno, il sistema è stato esteso ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo

Anche quest'anno l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha superato le verifiche per il rinnovo della certificazione ambientale e della registrazione EMAS, attestazione volontaria per le imprese e gli enti che operano nel rispetto dell'ambiente, con prevenzione dell'inquinamento delle proprie attività e di quelle svolte presso le aree amministrate. Da questo mese il sistema di gestione ambientale dell'AdSP è stato inoltre adeguato al nuovo standard UNI EN ISO 14001:2015 e ai requisiti del Regolamento EMAS 1505/2017 e, oltre al porto di Livorno, è stato esteso anche ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

«Con il rinnovo della certificazione ambientale - ha sottolineato il presidente dell'ente portuale, Stefano Corsini - abbiamo conseguito un importante traguardo. Si tratta di un'ulteriore conferma dell'attenzione che l'AdSP riserva alle politiche di digitalizzazione e decarbonizzazione dei suoi porti. Il riconoscimento del RINA premia i numerosi sforzi fatti per mantenere standard ambientali molto elevati».







