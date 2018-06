22 giugno 2018

Assoporti siglerà una serie di accordi per lavorare in sinergia con altre istituzioni e associazioni

Tra questi, un accordo per la promozione congiunta con Italian Trade Agency e Unione Interporti Riuniti

Ieri nel porto di Civitavecchia, a bordo della nave da crociera Symphony of the Seas della Royal Caribbean International, si è riunita l'assemblea interna dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) nel corso della quale è stata approvata la sottoscrizione di numerosi accordi con altre istituzioni e associazioni, che saranno resi pubblici nel corso delle prossime settimane. In particolare, è stato deciso di sottoscrivere un accordo con l'ENEL, che metterà a disposizione dei porti 400 colonnine per la ricarica di auto elettriche per stimolare gli operatori a dotarsi di auto elettriche contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. Assoporti sottoscriverà anche un accordo con il Collegio Nazionale dei Commercialisti per la promozione e la realizzazione di iniziative di formazione congiunte.

Inoltre, sul versante internazionale, l'associazione delle Autorità di Sistema Portuale italiane sottoscriverà un accordo con ITA (Italian Trade Agency) e UIR (Unione Interporti Riuniti) per la promozione congiunta del mondo produttivo, della logistica e della portualità con un programma già definito di fiere e manifestazioni internazionali e di strategie di comunicazione congiunta. La stesso tipo di accordo è stato approvato sul tema del traffico crociere con ENIT (Ente Nazionale Italiano del Turismo).

Decisa, infine, la sottoscrizione di protocolli d'intesa con l'associazione dei porti crocieristici mediterranei Medcruise e un rafforzamento di alcuni accordi già esistenti tra Assoporti e AIVP (Associazione internazionale delle città e dei porti).

«Abbiamo chiuso la giornata a bordo della nave - ha commentato il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino - concordando importanti passi in avanti utili per lavorare in sinergia con altre istituzioni e associazioni su argomenti di comune interesse».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail