22 giugno 2018

Ad ottobre diventerà operativo il Cruise Terminal 25 di Port Everglades

Sarà dedicato principalmente alle navi del gruppo Royal Caribbean Cruises

Entro la fine di ottobre diventerà operativo il Cruise Terminal 25 di Port Everglades, approdo del porto della Florida che è stato completamente rinnovato con un investimento di oltre 100 milioni di dollari e che continuerà ad essere dedicato principalmente alle navi del gruppo Royal Caribbean Cruises. Da ottobre, infatti, per il periodo delle crociere invernali il terminal sarà la “casa” delle navi Celebrity Edge, Celebrity Infinity, Celebrity Reflection e Celebrity Silhouette della Celebrity Cruises, compagnia del gruppo americano.

Tra le caratteristiche peculiari del terminal, la parete esterna del T25 sarà interamente rivestita con un GKD Mediamesh, uno schermo interattivo a Led di oltre 1.700 metri quadrati, mentre all'interno della struttura Royal Caribbean Cruises ha voluto includere anche la prima lounge appositamente realizzata per gli equipaggi delle navi, con free Wi-Fi, TV, deposito e aree relax per i dipendenti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec