22 giugno 2018

Nel 2020 sarà pronto il primo traghetto con propulsione alimentata ad idrogeno

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020

Il consorzio HySeas III guidato dalla società navalmeccanica britannica Ferguson Marine e dall'ateneo britannico University of St. Andrews e costituito dall'istituzione locale scozzese Orkey Islands Council, dalla norvegese Kongsberg Marine, dalla danese Ballard Powere Systems Europe, dalla francese McPhy, dall'agenzia spaziale tedesca Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e dalla canadese Interferry realizzerà il primo traghetto al mondo con propulsione alimentata ad idrogeno.

Per la realizzazione del progetto sono previsti costi pari a 12,6 milioni di euro, di cui 9,3 milioni di euro saranno finanziati dall'Unione Europea attraverso Horizon 2020, il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione.

Secondo le previsioni del consorzio, che inizierà formalmente l'attività il prossimo 1° luglio, il traghetto alimentato con celle a combustibile a idrogeno potrà essere completato nel 2020. L'innovativa nave per il trasporto di passeggeri e veicoli sarà impiegata lungo le coste della Scozia, principalmente nelle acque delle Isole Orcadi, dove già sono presenti impianti per la produzione di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili.





