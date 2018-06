22 giugno 2018

CLIA Europe e Medcruise hanno siglato un nuovo accordo di partenariato

Tra gli scopi, definire una posizione unitaria per sostenere la crescita sostenibile delle crociere presso l'UE e altre istituzioni

CLIA Europe, l'associazione delle compagnie crocieristiche che operano nel mercato europeo, e Medcruise, l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, hanno sottoscritto un nuovo accordo di partenariato con il quale le due organizzazioni si impegnano a lavorare assieme per promuovere l'attività crocieristica nel Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, Mare Adriatico, Nord Africa e Atlantico.

A seguito del memorandum of understanding le due parti si coordineranno per presentare una posizione unitaria al fine di sostenere la crescita sostenibile delle crociere presso le diverse organizzazioni dell'Unione Europea, dei governi nazionali, delle autorità locali e presso altri soggetti interessati.

Nell'ambito del nuovo accordo MedCruise e CLIA Europe condivideranno anche statistiche, studi e relazioni di interesse comune sulle tendenze del settore, sulla costruzione navale e sulle nuove tecnologie, e collaboreranno allo sviluppo professionale e alla creazione di nuovi studi relativi al settore delle crociere. Inoltre sarà formato un comitato misto composto da membri di entrambe le organizzazioni.

«Le compagnie crocieristiche - ha spiegato il presidente di MedCruise, Airam Díaz Pastor - sono estremamente importanti per gli associati di MedCruise ed è fondamentale lavorare assieme. Oggi intendiamo stabilire una relazione più forte tra i porti e le compagnie crocieristiche che ci consentirà di aumentare il contributo del settore crocieristico alla regione, dove viene impiegato il 15,8% della flotta mondiale di navi da crociera».

«Siamo lieti - ha dichiarato il presidente di CLIA Europe, Kyriakos Anastassiadis - di lavorare a stretto contatto con MedCruise. Entrambi abbiamo aree di competenza distinte e rappresentiamo un vasto numero di associati, e questa partnership migliorerà le nostre attività».



