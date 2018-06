26 giugno 2018

Confermato il Cda dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci

Nei prossimi giorni il conferimento delle cariche di vertice

Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci sono stati confermati per il triennio 2018-2021. L'assemblea dei soci ha deciso di mantenere l'attuale formazione del Cda che è costituito da Rocco Nastasi, Bino Fulceri, Massimo Provinciali, Adriana Manaresi e Donatella Donati. Confermati anche nel consiglio sindacale Simone Morfini, Roberto Lombardi e Gaetana Costagliola. Nei prossimi giorni verranno conferiti i nuovi incarichi al Cda e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che detiene il 10% circa della società interportuale, ha anticipato che è probabile la riconferma di Nastasi e Fulceri rispettivamente in qualità di presidente e amministratore delegato.

L'assemblea ha inoltre dato mandato ai vertici del polo intermodale di Guasticce di chiedere i pareri necessari per valutare se la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato della società, assoggettandola al regime giuridico pubblicistico. Una risposta è attesa per gli inizi di settembre.

«Nei tre anni trascorsi - ha dichiarato Rocco Nastasi - Interporto è riuscita a ottenere risultati importanti. Abbiamo portato in dote alla struttura un quadro contabile positivo, abbiamo avviato la dismissione dei cespiti non strategici e promosso una politica di rilancio del ruolo logistico e intermodale della struttura».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail