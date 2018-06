27 giugno 2018

NDSQ ha consegnato il primo superyacht di lusso costruito interamente in Qatar

Il cantiere ha iniziato l'attività nel 2011

Nakilat Damen Shipyards Qatar (NDSQ), la joint venture costituita dal gruppo navalmeccanico olandese Damen Shipyards e dalla compagnia di navigazione qatariota Qatar Gas Transport Co. (Nakilat) con lo scopo di costruire navi da lavoro, rimorchiatori, unità militari, traghetti e yacht di lusso nel cantiere navale Erhama Bin Jaber Al Jalahma Shipyard nel porto di Ras Laffan ( del 14 aprile 2009 e 21 gennaio 2010), ha consegnato il primo superyacht di lusso realizzato nello stabilimento, dove è in costruzione un'altra unità dello stesso tipo. L'unità, della lunghezza di 71 metri, è il primo superyacht costruito interamente in Qatar.

«Sino dall'inizio della sua attività nel 2011 - ha sottolineato l'amministratore delegato della Nakilat, Abdullah Al Sualiti - NDSQ ha fatto passi da gigante nel settore delle costruzioni navali in Qatar, avendo consegnato con successo una serie di navi di nuova costruzione destinate a supportare le operazioni dei porti e dei terminal locali. Il completamento di questo progetto storico costituisce un'ennesima testimonianza della nostra capacità di fornire servizi completi all'industria dello shipping e marittima locale. Nel breve periodo della sua attività, le capacità di costruzione navale della NDSQ si sono dimostrate essere un complemento strategico dell'industria marittima del Qatar, agendo da catalizzatore per stimolare la crescita del Paese e per raggiungere gli obiettivi di diversificazione economica delineati dal Qatar National Vision 2030».

Dall'inizio dell'attività il cantiere di NDSQ ha realizzato 40 navi e ha effettuato interventi di riparazione e manutenzione su 40 yacht.



