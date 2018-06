27 giugno 2018

Missione in Israele delle AdSP dell'Adriatico Meridionale e del Tirreno Centrale

Prospettata una collaborazione accademica tra l'Università di Haifa e gli atenei di Napoli e Bari

I presidenti delle Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale e del Tirreno Centrale, Ugo Patroni Griffi e Pietro Spirito, si sono recati in missione in Israele dove hanno incontrato rappresentanti dei ministeri dell'Economia e degli Affari esteri e dell'Autorità di regolazione e gestione dei porti israeliani. I due enti portuali italiani hanno specificato che nel corso degli incontri sono emerse, in particolare, opportunità di collaborazione accademica tra l'Università di Haifa e le università napoletana e barese.

La missione si è conclusa con un incontro con la principale compagnia marittima israeliana nel settore dei container, la ZIM, con la quale sono state analizzate le principali rotte servite e i possibili sviluppi.

«Israele - ha commentato Patroni Griffi - è totalmente dipendente dai traffici marittimi: il 99% del volume del suo import-export passa per il mare e il commercio estero rappresenta il 63% del Pil. Tra i principali obiettivi della nostra missione - ha spiegato il presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale - intercettare forme di collaborazione per dare ulteriore impulso al traffico container nei nostri porti, considerati i risultati impressionanti raggiunti, in questo segmento, dai porti israeliani. I due principali scali del Paese, infatti, movimentano attualmente 2,7 milioni di teu l'anno e puntano a raggiungere quota 3,5 milioni entro il 2021 quando saranno finiti i lavori di potenziamento che li porteranno a ospitare navi fino a 18-19.000 teu. Proprio in virtù di tali dati, in questi giorni ci siamo interfacciati con i referenti della compagnia ZIM, per verificare possibili forme di collaborazione e di investimento, soprattutto in vista delle agevolazioni che saranno introdotte dalle ZES».

«Israele - ha confermato Pietro Spirito - registra una crescita media annua del 4% nelle merci che transitano per i suoi porti, nonché investimenti da quattro miliardi di dollari per la costruzione di nuovi terminal container. Uno spiccato protagonismo sia per i collegamenti marittimi sia per quelli terrestri, nella strategia cinese “One Belt One Road”. Siamo convinti, inoltre, che il trinomio cultura-scienza-crescita costituisca il volano giusto per produrre innovazione, facendo leva sul capitale umano per raggiungere cruciali obiettivi di crescita. Proprio a tal fine - ha specificato il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale - abbiamo aperto la strada a forme di collaborazione tra le università partenopea e barese e quella di Haifa per favorire l'istituzione di collegamenti che possano essere anche di natura scientifica e accademica. Le vie di collaborazione possono essere diverse, e i nostri porti del Tirreno centrale e dell'Adriatico meridionale intendono svolgere il ruolo di ponte, per rendere il nostro mare un luogo di incontro e non di tragedie».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail