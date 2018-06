28 giugno 2018

Adani Ports compra il porto indiano di Kattupalli

La transazione avrà un valore di circa 284 milioni di dollari

La Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, (APSEZ) del gruppo indiano Adani ha stretto un accordo con la connazionale Larsen & Toubro per acquisire l'intera quota del 97% detenuta da quest'ultima nella Marine Infrastructure Developer Private Limited (MIDPL), società che sviluppa e gestisce il porto indiano di Kattupalli, che è situato 30 chilometri a nord di Chennai. Le due parti avevano sottoscritto un accordo preliminare a tal fine nel 2015 ( del 9 novembre 2015). La quota sarà comprata per 19,5 miliardi di rupie (284 milioni di dollari).

«Adani Ports - ha spiegato l'amministratore delegato della APSEZ, Karan Adani - si impegna a fare del porto di Kattupalli uno dei principali scali portuali nell'India meridionale. Stiamo per avviare costruzioni al fine di diversificare i traffici merci del porto e nei prossimi tre anni ne aumenteremo la capacità di 40 milioni di tonnellate».

Attualmente il porto ha due banchine con accosti per 710 metri lineari, attrezzate con sei gru di banchina e con 15 gru a portale su gomma, che hanno una capacità di traffico containerizzato pari a 1,2 milioni di teu all'anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail