2 luglio 2018

La tedesco Rhenus Logistics ha comprato la società olandese di autotrasporto Jos Dusseldorp

L'azienda ha oltre 90 dipendenti e una flotta di 70 autoveicoli

Il gruppo logistico tedesco Rhenus Logistics ha comprato l'olandese Jos Dusseldorp, società di autotrasporto che ha oltre 90 dipendenti e una flotta di 70 autoveicoli. L'azienda olandese movimenta più di 1.200 spedizioni all'anno dal proprio hub centrale a Lichtenvoorde, situato a 20 chilometri dal confine con la Germania, e opera principalmente sul territorio nazionale, con spedizioni anche in Belgio e Lussemburgo.







