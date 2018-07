2 luglio 2018

L'austriaca Rail Cargo Group ha iniziato ad operare propri servizi di trazione ferroviaria in Grecia

Ottenuta la licenza di impresa ferroviaria

L'austriaca Rail Cargo Group (RCG) è la prima società ferroviaria privata ad operare propri servizi di trazione in Grecia, servizi che sinora erano offerti solo dalla TrainOSE, società greca che fa parte del gruppo pubblico Ferrovie dello Stato Italiane (FSI). L'azienda austriaca ha infatti ottenuto la licenza di impresa ferroviaria in Grecia, attività che realizza in collaborazione con la società ellenica di spedizioni e di logistica Goldair cargo SA.

Grazie alla licenza ora Rail Cargo Group è in grado di realizzare trasporti ferroviari tra la Germania e la Grecia via Bulgaria con propri servizi di trazione, servizi che già realizza, oltre che in Austria e Ungheria, anche in Italia, Germania, Bulgaria, Romania, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca e Slovacchia.







