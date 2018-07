3 luglio 2018

Partnership di T.Mariotti e Damen nel settore della costruzione di navi da crociera

Ordine di Seabourn per la realizzazione di due nuove unità di lusso per spedizioni

La società cantieristica genovese T.Mariotti ha siglato un accordo con il gruppo navalmeccanico olandese Damen Shipyards per cooperare nel settore della costruzione delle navi da crociera attraverso il nuovo marchio Mariotti Damen Cruise. Ricordando che quest'anno T.Mariotti celebra il 90° anniversario della propria fondazione e che nel 2017 Damen ha festeggiato anch'essa i 90 anni di vita, i due partner hanno annunciato anche di aver sottoscritto un contratto con la compagnia crocieristica Seabourn del gruppo statunitense Carnival Corporation per la costruzione di due navi da crociera di lusso per spedizioni che saranno realizzate dalla nuova partnership.

Le due nuove navi per Seabourn, della lunghezza di 170 metri e della capacità di 264 passeggeri, avranno una stazza lorda di 23.000 tonnellate e saranno consegnate nel giugno 2021 e nel maggio 2022. Le due unità, di classe Polar 6, saranno impiegate nelle regioni artica e antartica e in altre aree remote del mondo.

«Siamo - ha dichiarato l'amministratore delegato della società genovese, Marco Ghiglione - molto lieti di collaborare con Damen alla costruzione di nuove navi da crociera dato che Mariotti e Damen condividono una visione comune del futuro del settore crocieristico. Questa partnership a lungo termine offrirà ai nostri attuali clienti e a quelli potenziali l'accesso ad una gamma completa di servizi e di capacità di costruzione navale in termini di navi di alta qualità e sostenibili richieste dall'industria crocieristica di domani».

Anche il senior vice president Sales & Marketing Cruise della Damen, Andrea Trevisan, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con l'azienda italiana: «la combinazione della lunga esperienza di T.Mariotti nella costruzione di navi da crociera di lusso con le strutture di alto livello del gruppo Damen Shipyards costituisce una sinergia unica nel settore delle crociere. La nostra partnership riunisce due orgogliose aziende familiari che godono entrambe di una reputazione di eccellenza nel settore della costruzione navale».





