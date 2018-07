3 luglio 2018

A maggio il traffico delle merci nel porto di Genova è cresciuto del +5,1%

Picco storico nel segmento dei container con 2,34 milioni di tonnellate (+1,0%)

Lo scorso maggio il porto di Genova ha movimentato 4,87 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +5,1% rispetto a 4,63 milioni di tonnellate nel maggio 2017. Il solo traffico containerizzato ha segnato il nuovo record storico essendo ammontato ad oltre 2,34 milioni di tonnellate, totale che supera di quasi 7mila tonnellate il precedente record stabilito nel marzo 2018 e che rappresenta una crescita del +1,0% sul maggio 2017. Il nuovo record non è tale se il traffico containerizzato, anziché in termini di peso, viene conteggiato in container da 20' (teu) movimentati: nel maggio 2018, infatti, il traffico è risultato pari a 238.793 teu, cifra che è di poco inferiore solo al picco massimo mensile assoluto registrato nel luglio 2017 con 238.825 teu e che - oltre a rappresentare un incremento del +2,1% sul maggio 2017 - costituisce comunque il nuovo record di traffico dei container movimentato nel mese di maggio (il precedente record era stato segnato nel maggio 2017). Il trend positivo dei container è trainato dalla crescita dei volumi movimentati al Voltri Terminal Europa (VTE) che nel maggio 2018 ha totalizzato il proprio nuovo record mensile assoluto con 156.549 teu (+12,6% sul maggio 2017).

Lo scorso maggio sono risultati in aumento rispetto al maggio 2017 anche il traffico di merci convenzionali, che si è attesto a 861mila tonnellate (+5,6%), il traffico di oli minerali, che è stato pari a 1,22 milioni di tonnellate (+17,8%), e quello delle altre rinfuse liquide che è ammontato a 80mila tonnellate (+60,3%), di cui 52mila tonnellate di prodotti chimici (+22,3%) e 27mila tonnellate di oli vegetali e vino (+294,1%). In calo, invece, sia le rinfuse solide nel settore commerciale (33mila tonnellate, -4,6%) sia nel settore industriale (250mila tonnellate, -14,0%) che le forniture di combustibili e di provviste di bordo (75mila tonnellate, -4,9%).

Nel maggio 2018 il traffico dei passeggeri è stato di 170mila persone (+8,1%), di cui 112mila nel comparto dei traghetti (+12,5%) e 58mila in quello delle crociere (+0,7%).

Nei primi cinque mesi di quest'anno il porto genovese ha movimentato complessivamente 23,57 milioni di tonnellate di merci, con un rialzo del +4,6% sul corrispondente periodo del 2017. Nel segmento delle merci varie il traffico è stato di 15,11 milioni di tonnellate (+4,0%), di cui 11,12 milioni di tonnellate di merci in container (+3,4%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 1.126.089 teu (+5,7%) e 3,99 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+5,7%). Il volume di traffico degli oli minerali è stato pari a 6,38 milioni di tonnellate (+8,4%) e quello delle altre rinfuse liquide a 306mila tonnellate (+10,0%), di cui 212mila tonnellate di prodotti chimici (+3,0%) e 94mila tonnellate di oli vegetali e vino (+30,1%). Le rinfuse secche nel settore commerciale dello scalo si sono attestate a 237mila tonnellate (+4,0%) e in quello industriale a 1,13 milioni di tonnellate (-9,7%). Bunker e forniture di bordo hanno totalizzato 409mila tonnellate (+9,6%).

Nei primi cinque mesi del 2018 i passeggeri sono diminuiti del -1,0% scendendo a 630mila unità, di cui 350mila nel settore dei traghetti (-1,3%) e 280mila in quello delle crociere (-0,6%).





