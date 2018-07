4 luglio 2018

A Turku si è svolta la cerimonia della moneta per Costa Smeralda

La cerimonia di battesimo della nave si terrà il 3 novembre 2019 a Savona

Oggi nel cantiere navale del gruppo Meyer Werft a Turku, in Finlandia, si è svolta la tradizionale cerimonia del posizionamento di alcune monete commemorative sulla chiglia della nuova nave da crociera Costa Smeralda, che sarà consegnata il prossimo anno alla compagnia Costa Crociere del gruppo Carnival Corporation.

Costa Smeralda, che avrà una stazza lorda di oltre 180.000 tonnellate, sarà completamente alimentata a gas naturale liquefatto sia in porto sia in navigazione. «Siamo particolarmente entusiasti - ha dichiarato il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba - di celebrare questo momento simbolico per una nostra nuova nave. Con l'LNG, una svolta nella tecnologia dei carburanti, Costa Smeralda rappresenta una vera innovazione per il mercato internazionale e contribuisce a stabilire nuovi standard per l'intero settore. Il gruppo Costa è leader in Europa ed in Asia, e come tale continua a guidare l'industria verso un turismo sempre più sostenibile. La nostra strategia, rivolta a una costante innovazione, fornirà un grande impulso allo sviluppo dell'LNG come carburante alternativo per il settore crocieristico».

«Oltre ad essere una nave che mostra gli ultimi progressi in termini di tecnologia ed impatto ambientale - ha proseguito Palomba - Costa Smeralda e la sua gemella, che sarà pronta nel 2021 (sempre costruita da Meyer Turku, ndr), saranno navi uniche dal punto di vista dei servizi offerti a bordo e del design. Costa Smeralda è la migliore espressione del concetto di “Italy's finest” che caratterizza il marchio Costa a livello internazionale. La nuova ammiraglia creerà ulteriori opportunità per accogliere nuovi ospiti nell'ambiente emozionante e coinvolgente di una nave da crociera di nuova generazione, offrendo loro un'esperienza di vacanza indimenticabile».

Il debutto di Costa Smeralda è previsto il 20 ottobre 2019, con la crociera inaugurale di 15 giorni da Amburgo a Savona, dove il 3 novembre sarà celebrata la cerimonia di battesimo della nave. Il giorno successivo partirà la crociera inaugurale di sei giorni, da Savona alla volta di Barcellona, Marsiglia e Civitavecchia. Costa Smeralda continuerà poi a navigare nel Mediterraneo occidentale fino ad aprile 2020, offrendo crociere di una settimana per scoprire Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia e La Spezia.



