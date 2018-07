4 luglio 2018

Ad Emanuele Grimaldi è stata conferita l'alta onorificenza finlandese di Commander of the Order of the Lion

È assegnata a persone che si sono distinte al servizio della Finlandia

Il presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinistö, ha conferito l'onorificenza di Commander of the Order of the Lion of Finland ad Emanuele Grimaldi, amministratore delegato della compagnia di navigazione finlandese Finnlines e amministratore delegato del gruppo armatoriale italiano Grimaldi.

L'onorificenza è assegnata a persone che si sono distinte al servizio della Finlandia e l'ambasciatore finlandese in Italia, Janne Taalas, ha specificato che il titolo è stato conferito a riconoscimento dell'impegno continuo di Emanuele Grimaldi nei confronti della Finlandia e alla Finnlines in considerazione della sua estrema importanza per le esportazioni finlandesi.







