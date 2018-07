4 luglio 2018

Joint venture Gefco - Bergé nel segmento della logistica per autoveicoli finiti in Spagna

La nuova società avrà 650 dipendenti

I gruppi logistici Gefco e Bergé (gruppo Bergé & Cía) hanno raggiunto un accordo per costituire una joint venture 50:50 che sarà attiva nel segmento della logistica per autoveicoli finiti in Spagna. La nuova società Bergé Gefco sarà composta dalle divisioni logistiche per veicoli finiti di entrambe le aziende in Spagna, ossia Gefco FVL e Bergé Automotive Logistics (BAL). L'operazione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea.

La joint venture, che avrà 650 dipendenti e sede principale a Ciempozuelos (Madrid), disporrà di 3.4 milioni di metri quadri di aree di stoccaggio, di una capacità di gestione di 1.4 milioni di veicoli all'anno e di magazzini per 40,000 metri quadri. La nuova società avrà una flotta di 700 camion e 100 vagoni ferroviari, gestirà dieci centri logistici nelle città di Ciempozuelos, Pinto e Villaverde (Madrid), Barcellona e Terragona (Catalogna), Sagunto (Valencia), Vigo e Porriño (Pontevedra), Santander e Saragozza e sarà presente in 26 porti in tutta la Spagna.

L'obiettivo di Bergé Gefco sarà quello di costruire una stretta relazione con i clienti che possa rispondere alle loro esigenze attraverso un miglioramento dei processi chiave, un'ottimizzazione delle risorse esistenti e un potenziamento dei tempi di risposta. La nuova società offrirà ai clienti un ampio ventaglio di servizi di logistica per veicoli finiti, che includono il trasporto, il deposito, l'assistenza tecnica, la revisione e la consegna. In particolare, grazie alla combinazione delle risorse e dei mezzi di trasporto delle due aziende, verranno forniti servizi completi end-to-end che comprendono la progettazione e la realizzazione a livello ingegneristico dei flussi logistici a partire dai siti di produzione, alla distribuzione, fino al cliente finale.

I due partner hanno evidenziato che il mercato dei veicoli finiti in Spagna è uno dei più importanti al mondo: ogni anno vengono prodotti tre milioni di veicoli, ne vengono esportati 2,4 milioni e commercializzati 1,2 milioni.



