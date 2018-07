5 luglio 2018

Piano di rilancio dei porti della Sicilia occidentale

Sarà presentato il 20 luglio a Palermo

Il prossimo 20 luglio a Palermo, presso il Salone Belmonte Centro Congressi del Grand Hotel Villa Igiea, verrà presentato un piano di rilancio dei porti della Sicilia occidentale incentrato sulla risorsa mare e sulla centralità nel mercato delle crociere e del trasporto marittimo dei passeggeri che è stato messo a punto dall'Autorità di Sistema Portuale che gestisce questi scali. Il piano pone gli scali portuali di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle al centro di un'operazione di sviluppo e di marketing internazionale focalizzata sulla realizzazione di nuove strutture ricettive e la riqualificazione di quelle esistenti, su grandi progetti di infrastrutturazione e su nuove business relationships per lo sviluppo dei traffici.



Programma

09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 09.30 Welcome Coffee 10.00 INTRODUZIONE

Leoluca Orlando, Sindaco della Città Metropolitana di Palermo

Salvatore Gravante, Ammiraglio Comandante della Direzione marittima della Sicilia occidentale

Giovanni Pettorino, Ammiraglio Ispettore Capo (CP), Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera

Mauro Coletta, Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici

Gaetano Armao, Vice Presidente della Regione siciliana

Gianfranco Miccichè, Presidente dell'Assemblea Regionale siciliana

INTERVENTI 10.30 PORTI DELLA SICILIA OCCIDENTALE: INIZIA IL FUTURO

Il piano di rilancio dei porti del network per una rigenerazione sociale, una crescita del territorio e la creazione di economia reale. Un piano di sviluppo per affermare la centralità della Sicilia occidentale sul mercato del turismo crocieristico, Ro-Ro e della grande nautica da diporto.

Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 10.50



Nello Musumeci, Presidente della Regione siciliana

Paolo Savona, Ministro per gli Affari Europei 11.40 SICILIA OCCIDENTALE: LA SFIDA CROCIERE

Beniamino Maltese, Senior Vice President and CFO Costa Crociere S.p.A.

Gianni Onorato, CEO MSC Cruises

Karina Santini, Director Commercial Development EMEA Royal Caribbean Cruises Ltd. 12.15 LA RISORSA MARE COME CHIAVE DI SVILUPPO

Barbara Amerio, Consigliere e Presidente di Settore grandi imbarcazioni UCINA - Confindustria Nautica

Matteo Catani, CEO GNV Grandi Navi Veloci

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti

Eugenio Grimaldi, Line Manager Italy and Malta Short Sea Services Grimaldi Group

Mario Mattioli, Presidente Confitarma

Stefano Messina, Presidente AssArmatori

Lamberto Tacoli, Presidente Nautica Italiana

Introduce e modera: Antonio Rossitto, Inviato speciale di Panorama 13.00 CONCLUSIONI

Pasqualino Monti, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Edoardo Rixi, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13.30 Light Lunch



