6 luglio 2018

Nel porto di Livorno sono iniziati i lavori di demolizione della nave Urania

A conclusione degli interventi l'ente portuale attiverà la gara per l'assegnazione dei bacini di carenaggio

Stamani nel porto di Livorno, a quasi tre anni dall'incidente avvenuto a bordo della nave Urania nel bacino galleggiante “Mediterraneo” in cui perse la vita un lavoratore, sono iniziati i lavori di demolizione della nave. Lo ha reso noto l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale specificando che la rottamazione della struttura in acciaio avrà inizio il prossimo mese con la cesoiatura dello scafo e della parte sovrastrutturale. Una volta asportato il relitto, si potranno ultimare i lavori di riparazione del bacino.

L'Autorità di Sistema Portuale ha precisato che a conclusione dei lavori potrà procedere alla predisposizione delle lettere di invito relative alla gara per l'assegnazione dei bacini di carenaggio, che saranno presto trasmesse ai concorrenti prequalificati.







