6 luglio 2018

Accordo per lo sviluppo del collegamento ferroviario merci Bologna-Bari-Brindisi

Verrà siglato martedì dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dall'Interporto di Bologna

Martedì prossimo nella sede di Bari dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il presidente dell'ente, Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell'Interporto di Bologna;Sergio Crespi, sottoscriveranno un accordo di collaborazione finalizzato a sviluppare la relazione ferroviaria Bologna Interporto - Bari Scalo Ferruccio - Brindisi Porto utilizzando l'infrastruttura ferroviaria esistente presso il porto di Brindisi.

Obiettivi dell'accordo sono lo sviluppo e la promozione dell'attuale treno di trasporto combinato non accompagnato sulla tratta Bologna Interporto - Bari Scalo Ferruccio, estendendolo a Brindisi Porto sulle due relazioni nord-sud e sud-nord, nuovi partenariati nazionali e internazionali, sostegno e condivisione di conoscenze logistiche basate sull'adozione di modelli di business e di processo innovativi, sviluppo di altri servizi ferroviari e studio di una gamma di servizi da offrire ai fornitori di servizi logistici e ai produttori ricadenti nel bacino di utenza.







