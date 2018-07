11 luglio 2018

CMA CGM ottiene l'ok delle autorità all'acquisizione del 24,99% del gruppo CEVA

L'operazione sarà completata nei prossimi giorni

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha ottenuto il via libera delle autorità competenti all'acquisizione del 24,99% del capitale del gruppo logistico CEVA, operazione che sarà pertanto attuata nei prossimi giorni ( del 20 aprile 2018).

«È una buona notizia - ha commentato oggi l'amministratore delegato della CEVA, Xavier Urbain - che le approvazioni da parte delle autorità siano state ottenute così rapidamente ed ora possiamo essere coinvolti appieno. Siamo entusiasti della partnership con CMA CGM».







