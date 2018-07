11 luglio 2018

Il 19 luglio a Livorno uno studio sull'impatto delle crociere sul territorio

Verrà presentato uno specifico studio dell'IRPET

Il prossimo 19 luglio presso la Fortezza Vecchia di Livorno verrà presentato uno studio dell'IRPET sull'impatto che il crocierismo ha sul territorio livornese e sulla Toscana. In occasione della presentazione della ricerca è stata organizzata una tavola rotonda intitolata “Welcome to Livorno, port for Tuscany”.



Programma

ore 9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee 10.00 Saluti istituzionali

Stefano Casini - Presidente AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Filippo Nogarin - Sindaco di Livorno

Riccardo Bfeda - Presidente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Luciano Guertieri - Preside Porto di Livorno 2000 10.30 Presentazione Studio Crocierismo

Enrico Conti - Irpet 11.00 Tavola Rotonda

“Strategie per la crescita della destinazione”

Moderano:

Alberto Perussini - Direttore Toscana Promozione Turistica

Alessandro Guarducci - Capo Cronista Tirreno Livorno

Partecipano:

Massimo Provinciali - Segretario Generale AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Pierluigi Giuntoli - Segretario Generale Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Michel Restato - Vice President Camival Corporation & Plc

Leonardo Massa - Country Manager Italy MSC Crociere

Gina Giani - A.D. Toscana Aeroporti Spa

Silvia Burzagli - Dirigente Settore Promozione Economica e Turistica Regione Toscana

Massimiliano Bendinelli - Dirigente Ama Servizi Comune di Livorno 12.30 Conclusioni

Stefano Ciuoffo - Assessore al Turismo e Attività Produttive Regione Toscana

Segue Light Lunch



