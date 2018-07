12 luglio 2018

Luigi Merlo è stato eletto presidente di Federlogistica Conftrasporto

Ingresso di Amazon nell'associazione

L'assemblea di Federlogistica Conftrasporto, riunitasi a Roma nella sede di Confcommercio Imprese per l'Italia, ha eletto alla presidenza Luigi Merlo, che tra i passati incarichi ha ricoperto quelli di presidente dell'Autorità Portuale di Genova, di presidente dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e di assessore ai Porti e trasporti della Regione Liguria.

In occasione dell'assemblea è stato annunciato l'ingresso di Amazon nell'associazione alla quale - sottolinea una nota di Federlogistica - hanno aderito primari player del settore operanti nella logistica mondiale, nel terminalismo portuale, nell'intermodalità, nella retroportualità e nei servizi portuali. «Siamo lieti - ha commentato il neo presidente Merlo - dell'ingresso di Amazon in Federlogistica, un player di rilevanza internazionale che sta investendo molto sul nostro Paese sia in termini di innovazione che di infrastrutture creando opportunità di sviluppo sia per le piccole e media imprese italiane in cerca di nuova linfa dal commercio online, sia per gli operatori minori della logistica».







