12 luglio 2018

d'Amico Tankers vende la product tanker handysize più vecchia della flotta

La “Cielo di Milano” sarà ceduta per 8,025 milioni di dollari

La compagnia d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), controllata operativa di d'Amico International Shipping (DIS), ha firmato un accordo per la vendita per 8,025 milioni di dollari della Cielo di Milano, una nave handy di portata lorda pari a 40.081 tonnellate e costruita nel 2003 presso il cantiere navale sudcoreano Shina Shipbuilding. La compagnia ha specificato che questo accordo consente a d'Amico Tankers di generare cassa per circa 2,4 milioni di dollari, al netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente, contribuendo quindi al rafforzamento della posizione di liquidità di DIS.

Ad oggi la flotta DIS comprende 57,5 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1 product tanker) di età media pari a 7,1 anni (di cui 26 navi di proprietà, 27,5 a noleggio e quattro a noleggio a scafo nudo). d'Amico Tankers ha inoltre contratti in essere con Hyundai Mipo Dockyard Co. per la costruzione di quattro nuove navi cisterna LR1 (Long Range), con consegna prevista tra la seconda metà del 2018 e il primo trimestre 2019.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec