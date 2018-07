16 luglio 2018

Una grande nave da crociera ha fatto scalo per la prima volta a Santa Maria di Leuca

I passeggeri a bordo di un tender hanno raggiunto il porticciolo della piccolo centro

Sabato per la prima volta una grande nave da crociera ha fatto scalo a Santa Maria di Leuca (Lecce), piccolo centro che è dotato esclusivamente di un porto turistico e non è attrezzato per ospitare navi di grandi dimensioni. L'accosto della unità di lusso Silver Muse, con i suoi 600 passeggeri circa, è stato fortemente voluto dalla compagnia Silversea Cruises ed è stato possibile grazie alla collaborazione sinergica tra operatori privati ed autorità competenti. «Tutti gli enti, dalla Polizia di Stato alla Dogana, dalla Guardia di Finanza all'amministrazione comunale - ha spiegato Sergio De Luca, amministratore dell'agenzia marittima De Luca Antonio e Figli di Gallipoli che ha curato l'operazione per conto dell'armatore - hanno collaborato e partecipato con un entusiasmo forte, che raramente si vede in simili occasioni».

Leuca non è attrezzata per ospitare navi da crociera. La Silver Muse, come previsto, ha pertanto dato fondo in rada e i passeggeri, con i tender di bordo, hanno raggiunto il porticciolo dove è stata attrezzata una port facility come previsto dalla normativa. «Il motivo ostativo - ha confermato il comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, Cosimo Fersini - era la mancanza di una port facility, un'area nell'interfaccia tra porto e nave che rispecchi i canoni di sicurezza previsti dalla normativa internazionale ISPS. Quindi, una volta riconosciuta ed istituita la port facility, lo sbarco dei passeggeri da navi da crociera all'ancora, sarà sempre possibile».

Inoltre fondamentale per quanto concerne la sicurezza è stato il contributo di competenza e professionalità del pratico locale, Giacomo Pepe, che assieme ai piloti della Corporazione di Taranto ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici convocati per individuare i punti di fonda idonei per l'ancoraggio della grossa nave.

Sbarcando a Santa Maria di Leuca i passeggeri della Silver Muse hanno potuto visitare, con tour diversi, oltre a Lecce le località più belle del Salento: Gallipoli, Otranto e Galatina. «Mi auguro - ha sottolineato Sergio De Luca - che l'apertura di questo nuovo scalo sia preludio di altri simili. Si tratta per il Salento di un'ottima vetrina. L'auspicio è che l'arrivo ripetuto di navi con a bordo passeggeri appartenenti ad un target altissimo possa apportare ricadute economiche su tutto il territorio».



