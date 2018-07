18 luglio 2018

Le spagnole Baleària e Marítima Peregar costituiscono la joint venture Compañía Marítima Alborán

Opererà un servizio regolare per passeggeri e merci tra Melilla e Malaga

Le società di navigazione spagnole Baleària e Marítima Peregar hanno costituito la joint venture 50:50 denominata Compañía Marítima Alborán che avvierà un servizio marittimo regolare per il trasporto di passeggeri e merci tra Melilla, la città autonoma spagnola sulla costa marocchina, e il porto di Malaga. L'iniziativa è frutto di un accordo tra le due compagnie che prevede la creazione di sinergie operative tra le parti con l'obiettivo di garantire un servizio più completo e di qualità superiore su questa rotta, già operata da entrambe le compagnie. In particolare, l'intesa prevede che Baleària apporti alla joint venture la sua conoscenza ed esperienza nel segmento del trasporto di passeggeri, mentre Marítima Peregar contribuirà con la propria esperienza nel trasporto delle merci.

Compañía Marítima Alborán effettuerà partenze giornaliere, con sei viaggi alla settimana dedicati al trasporto di passeggeri, veicoli e merci e con la settima partenza settimanale dedicata esclusivamente al trasporto delle merci. Inoltre la nuova compagnia estenderà il proprio servizio regolare dal porto di Malaga a Ceuta, l'altra città autonoma spagnola sulla costa marocchina, e al porto marocchino di Tanger Med.

Compañía Marítima Alborán opererà con due navi: la nave ro-ro Festivo della Peregar, che è lunga 136 metri ed ha una capacità di più di 1.100 metri lineari, e il traghetto Dénia Ciutat Creativa della Baleària, che ha una lunghezza di oltre 150 metri e può trasportare 399 passeggeri e 430 autoveicoli.





