19 luglio 2018

Assoporti ha presentato uno studio sugli scenari geo-strategici del Mar Mediterraneo

Accordo con Enel X per l'istallazione di circa 300 punti di ricarica per i veicoli elettrici nei porti di rilievo nazionale

Oggi a Roma l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha presentato un proprio studio sugli scenari geo-strategici del Mar Mediterraneo che fa emergere una strategia del sistema Paese tenuto conto, tra l'altro, della grande sfida della cosiddetta Belt and Road Initiative, con pesanti conseguenze sull'andamento dei traffici contenitori e sulle infrastrutture. L'illustrazione dello studio è stata a cura degli autori, Oliviero Giannotti e Angelo Giordano, con un'analisi profonda non soltanto dei dati, che sono stati incrociati per arrivare alla proposta di una strategia complessiva per l'Italia all'interno del Mediterraneo.

Presenti come relatori il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, e il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Andrea Cioffi, che si sono soffermati sull'importanza del ruolo dei porti per l'Italia e nel Mediterraneo. Successivi commenti e osservazioni sono state elaborate da Alessandro Panaro di SRM e Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale. Le conclusioni sono state affidate al presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, il quale, oltre a soffermarsi sulla centralità del Mediterraneo e l'importanza del sistema Paese in questo contesto, ha ribadito le necessità di integrazione tra tutti i player del settore e il ruolo centrale che i porti italiani devono avere all'interno dei vari contesti dell'Unione Europea.

Intanto Assoporti ha siglato un protocollo d'intesa tra Enel X, la divisione del gruppo elettrico Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, con lo scopo di favorire lo sviluppo della mobilità elettrica attraverso la realizzazione di una infrastruttura di ricarica capillare e moderna che si adatti alle esigenze dei clienti. L'accordo prevede l'istallazione di circa 300 punti di ricarica per i veicoli elettrici presso i porti di rilievo nazionale. Le colonnine saranno ad uso pubblico e offriranno un servizio di ricarica multi-vendor, permettendo l'utilizzo ai clienti di qualsiasi operatore.



