20 luglio 2018

Nei primi sei mesi del 2018 il traffico delle merci nel porto di Zeebrugge è cresciuto del +6,3%

Sono state movimentate 19,45 milioni di tonnellate di carichi

Nei primi sei mesi del 2018 il porto di Zeebrugge ha movimentato 19,45 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +6,3% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Nel settore dei rotabili il traffico è cresciuto del +9,3% salendo a otto milioni di tonnellate. In aumento anche il traffico containerizzato con 7,7 milioni di tonnellate (+6,1%), le rinfuse liquide con 2,5 milioni di tonnellate (+15,1%) e la movimentazione di auto nuove che ha totalizzato 1,46 milioni di veicoli (+2,0%). Sono invece diminuiti i traffici di rinfuse secche e di merci convenzionali che si sono attestati rispettivamente a 652mila tonnellate (-11,2%) e 537mila tonnellate (-29,1%).







